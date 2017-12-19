Португальский вратарь по ошибке принес победу команде соперника

Голкипер португальского клуба «Витория Гимараэш» Дуглас Жезус результативно ошибся в матче с «Морейренсе» в 15-м туре португальской Примейры. Видео было опубликовано на сайте Sports.ru.

Вратарь неудачно вынес мяч и попал в нападающего соперника Джондера Кадиса. От ноги форварда мяч отскочил в ворота. Мяч оказался победным для «Морейренсе», встреча завершилась со счетом 2:1.

Благодаря этому голу «Морейренсе» одержал вторую победу в сезоне и ушел с последнего места в Прмейре. «Витория Гимараэш» занимает седьмое место в первенстве Португалии.

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