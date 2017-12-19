Кремлевских соколов отстранили от службы за высокий полет

Охранявших Московский Кремль от ворон соколов сменили ястребы-тетеревятники. Об этом РИА Новости рассказал орнитолог Кирилл Воронин.

«Для нас удобство заключается в том, что если даже ястреб не поймал добычу, то он садится на дерево, и мы можем подозвать его "на перчатку"», — отметил Воронин.

Содержать соколов было труднее, так как эти птицы высматривали добычу, паря высоко в небе, и быстро оказывались в районе ГУМа, Большого театра и даже Арбата. «В итоге мы решили отказаться от их использования, потому что очень большая вероятность потерь птицы, тем более в городских условиях», — подчеркнул орнитолог.

Тетеревятник же оказался более приземленным и эффективным бойцом. К тому же ворона для него — естественный объект охоты. При этом тактика ястреба отличается от соколиной. Он сидит в засаде, прячась в деревьях и, соответственно, далеко от места службы не улетает.

В июне в Константино-Еленинской башне Кремля поселили пятерых птенцов краснокнижного сокола-сапсана, пишет kp.ru. Хищные птицы жили здесь многие века, и любимым местом их гнездования была колокольня Ивана Великого. А необходимость защиты крепости от ворон связана с тем, что они пачкают купола и крыши зданий, сдирают позолоту. Звуковые отпугиватели против них не сработали.

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