Отстраненных российских бобслеистов включили в состав на Олимпиаду-2018

Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов, поскольку эти спортсмены «чистые». Об этом агентству «Р-Спорт» заявил президент организации Александр Зубков.

«Мы подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Мы получили одобрение от МОК, что можно [организовать] ускоренный процесс рассмотрения», — сказал Зубков. Он добавил, что в настоящее время ожидается дата разбирательства.

«Были ли включены в предварительный список на Игры отстраненные спортсмены? Все спортсмены отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чем-то, мы считаем, что они "чистые"», — добавил президент ФБР.

Материалы по теме «Я уничтожу весь олимпийский спорт в России» Чемпионов Сочи превратили в мошенников и изгоев

Апелляции в CAS на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на сочинских Играх-2014 подали 12 российских бобслеистов и скелетонистов.

Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на зимних Играх-2018 под олимпийским флагом, не позднее 28 января 2018-го.

Ранее, в ноябре, комитет признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен лишился двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок. После Игр Зубков завершил спортивную карьеру, в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!