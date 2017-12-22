Житель Надыма продаст автомобиль за биткоин

Житель города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе продает свой автомобиль за один биткоин. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает портал Eg.ru.

Отмечается, что он выставил на продажу черную машину Infiniti 2003 года выпуска. Мужчина заявил, что если никто не купит машину за криптовалюту, то он продаст ее за 500 тысяч рублей. На момент написания новости один биткоин равнялся 1,03 миллиона рублей.

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16 августа нынешнего года сообщалось, что российская компания Caviar, которая специализируется на отделке смартфонов и других гаджетов, представила четыре новые модели, посвященные мировым валютам и биткоину. Приобрести гаджет можно будет и за криптовалюту. Стоимость модели Caviar Tesoro Bitcoin на основе Nokia 3310 составляет 0,5 биткоина (эквивалент двух тысяч долларов на момент написания заметки), цена остальных моделей в рублях — 119 тысяч.

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