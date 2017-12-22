Российские каналы определились с планами на Олимпиаду

Глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко рассказал, что три российских канала будут транслировать Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Российская газета».

«Первый, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут Олимпиаду в значительном объеме. Каналы сами решат, кто будет транслировать церемонии открытия и закрытия Игр», — заявил он.

По словам Макаренко, контракт между Первым каналом, ВГТРК («Россия 1») и «Газпром-медиа» («Матч ТВ») пока не заключен. Однако он отметил, что переговоры находятся в финальной стадии.

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5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они смогут выступить под олимпийским флагом.

В ноябре 2017 года газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева, сообщала, что от показа трансляции хотят отказаться сразу несколько телеканалов, поскольку в случае неучастия России демонстрировать соревнования станет невыгодно. Это объяснялось тем, что зрители болеют за атлетов своей страны, и их отсутствие снизит рейтинги трансляций.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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