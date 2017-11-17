ВГТРК отказалась транслировать Олимпийские игры без российских спортсменов

Руководство ВГТРК приняла решение не транслировать предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане, если российские спортсмены будут отстранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что от показа трансляции, вероятно, могут отказаться сразу несколько телеканалов, поскольку в случае неучастия России демонстрировать соревнования станет невыгодно.

16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах из-за невыполнения двух требований, которое публично не признало господдержку употребления допинга в спорте и не предоставило доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

По данным источников, это может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018.