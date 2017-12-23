«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эль-Класико» прошло в субботу, 23 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 0:3. На 54-й минуте форвард Луис Суарес открыл счет. Десять минут спустя нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дани Карвахаля. Защитник в этом эпизоде получил красную карточку. Окончательный счет в компенсированное время установил защитник Алеш Видаль.

Ранее 23 декабря бывший полузащитник каталонцев Хави назвал Месси проклятием «Реала». Он отметил, что от аргентинца натерпелись многие команды, однако больше всех досталось мадридцам. Форвард в 35 «Эль-Класико» забил 22 гола.

Благодаря этой победе «Барселона» оторвалась от «Реала» на 14 очков в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 45 очков, сливочные набрали 31 балл, однако имеют одну игру в запасе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!