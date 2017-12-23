Месси назвали проклятием

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси — это проклятие мадридского «Реала». Слова спортсмена приводит Mundo Deportivo.

«Месси — это проклятие "Реала" на протяжении последних 10 или 15 лет. "Реал" сильно страдает от него. Многие команды настрадались от Лионеля, но мадридцы — в особенности. На "Сантьяго Бернабеу" очень уважают Месси, ведь он там всегда забивает и делает все, что захочет. Если у Месси будет вдохновение, "Барса" имеет все шансы на победу в "классико"», — заявил Хави.

«Реал» примет «Барселону» в матче 17-го тура чемпионата Испании в субботу, 23 декабря. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. В турнирной таблице Примеры лидируют каталонцы. В активе команды 42 очка. «Реал» отстает на 11 баллов и идет четвертым, однако имеет одну игру в запасе.

Месси сыграл в 34 «эль-классико», в которых забил 21 гол. Всего на его счету в этом сезоне 14 мячей и 7 результативных передач в 16 матчах Примеры.

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