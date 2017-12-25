Россия обеспокоилась подготовкой боевиков на американских базах в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву беспокоят сообщения о подготовке боевиков из числа бывших участников террористических группировок на американских военных базах в Сирии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT, текстовая версия беседы доступна на сайте МИД.

«Это прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — указал глава российского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что проводимая США линия вызывала много вопросов, в том числе в связи с ненанесением ударов по боевикам «Джабхат ан-Нусры» и отрядам террористической группировки «Исламское государство» (обе — запрещены в России). При этом министр не указал, на каких именно базах, осуществляется подготовка боевиков.

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22 декабря сообщалось, что Дамаск требует немедленного вывода турецких и американских войск из Сирии без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Башар Джаафари. «Мы рассматриваем присутствие сил Турции как агрессию. Заявление США о закреплении присутствия войск в Сирии — агрессия по отношению к суверенитету Сирии и противоречит уставу ООН», — отметил дипломат.

Ранее, 6 декабря декабря Минобороны России уличило США в желании незаконно оставить свои войска в Сирии. По словам представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Пентагон пытается использовать как предлог для этого данные о том, что части террористической группировки «Исламское государство» в Сирии до сих пор до конца не уничтожены.

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