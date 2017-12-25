В московском ресторане угостят рождественской эмульсией из тыквы

Шеф-повар московского ресторана Cristal Room Baccarat Мишель Ленц предложил рождественское сет-меню. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 декабря.

Среди блюд — суфле из лангустина с эмульсией из тыквы, перепелка с фуа-гра и трюфелями, гребешки в луковом соусе с карамелизированным салатным цикорием, и горячее на выбор: тюрбо со зверобоем и цветной капустой, «Охотничья тарелка» (несколько видов дичи в соусе «венезон») или жаркое из гуся, приготовленного с таежным медом. Затем гурманам предложат граниту с ликером Génépi и тосты с сыром канкуайот и конфитюром из красного лука.

Фото: Cristal Room Baccarat 1 /4

В качестве десерта Ленц предложил шоколадный мильфей с мороженым из черного шоколада гран крю и пралине, традиционный торт «Рождественское полено» с карамелизированными каштанами и сет из 13 мини-десертов.

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Сет-меню будет представлено вечером 25 декабря по цене 8 500 рублей (за одну персону).

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