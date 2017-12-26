Visa и MasterCard исключили из российской банковской ассоциации

Visa и MasterCard исключены из ассоциации «Финтех», созданной Банком России для развития финансовых технологий. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Решение было принято, поскольку «Финтех» работает над значимыми госпроектами, а Visa и MasterCard являются иностранными компаниями, сообщили собеседники издания.

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По мнению одного из участников «Финтеха», отказ от сотрудничества с Visa и MasterCard продиктован вопросами безопасности. Это банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии, подчеркнул он.

В октябре первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России совместно с банками в рамках ассоциации «Финтех» развивает четыре проекта с использованием блокчейна: Know Your Customer («Знай своего клиента»), проекты с закладными, цифровыми аккредитивами и банковскими гарантиями. «Большой проект, который мы сейчас открываем с ассоциацией, это управление большими данными», — отметила она.

Ассоциацию «Финтех» учредили в декабре 2016 года Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi. Visa и MasterCard были приняты в ассоциацию в октябре нынешнего года.

Летом 2014 года Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Тогда в России приступили к созданию национальной платежной системы, позже получившей название «Мир».

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