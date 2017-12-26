Россиян обманули байкой о возможности отведать человечину

Российские СМИ приняли за правду шутку про открывшийся в Японии ресторан для каннибалов «Съедобный брат», где за сумму от ста до тысячи евро можно попробовать человечье мясо. О ресторане один за другим сообщили десятки ресурсов, в частности, Ura.ru, «Новые известия», РЕН ТВ и Пятый канал.

В тексте новостей говорилось, что в ресторане готовят блюда из мяса людей, завещавших свое тело поварам. Журналисты приводили слова туриста из Аргентины, отведавшего человечины в этом общепите. Он якобы утверждал, что мясо человека напоминает свинину, и сетовал на то, что не может различить истинный вкус из-за обилия приправ.

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Издания уточняли, что в Японии разрешен каннибализм, и прежде чем умереть, каждый желающий может продать свое тело ресторану, за что его семье достанется 35 тысяч евро.

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Новость разошлась не только по российским СМИ. В начале декабря о ресторане для любителей человечины, якобы узаконенной в Японии, писали и западные медиа.

Однако, новость оказалась фейком. Еще в начале декабря издание Business 2 Community писало, ее источником был сатирический журнал La Voz Popular, который в 2016 году в шутку сообщил об открытии заведения, но не в Японии, а в Испании. В качестве иллюстраций к материалу журналисты использовали реквизит для продвижения игры Resident Evil 6 от компании Capcom.

Мексиканский журнал Vern попросил японское посольство пояснить ситуацию. Там заверили, что ресторан для каннибалов — байка, а в Японии нет закона, позволяющего есть других людей.