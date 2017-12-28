Болельщики полетят на матчи ЧМ-2018 за пять рублей

«Аэрофлот» готов перевезти российских болельщиков чемпионата мира 2018 года за пять рублей в одну сторону. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

По информации агентства, к такому решению его подтолкнул президент страны Владимир Путин, задав вопрос о стоимости билетов на турнир. «Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку"», — заявил глава «Аэрофлота».

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По его словам, чтобы избежать ажиотажа, билеты будут продавать за три дня до матча и три дня после него. Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. На эти нужды, по его оценкам, потребуются около 70 тысяч кресел.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На групповой стадии англичане сыграют со сборной Туниса в Волгограде, с командой Панамы в Нижнем Новгороде и с бельгийцами в Калининграде.

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