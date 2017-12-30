Определилась первая соперница Шараповой в новом сезоне

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира WTA International в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча пройдет 31 декабря. Ранее соперницы друг с другом не играли. Шарапова занимает 59-е место в рейтинге WTA, Бузэрнеску расположилась на три строчки выше.

В турнире также примут участие первая ракетка мира Симона Халеп и действующая победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко.

В ноябре матч Шараповой с Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) был признан лучшим в 2017 году. Вернувшаяся после дисквалификации за употребление мельдония россиянка победила вторую ракетку мира со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Также в 2017-м россиянка сумела одержать первую победу на турнире после дисквалификации. В финале соревнования в Тянцзыне (Китай) она обыграла первую ракетку Белоруссии Арину Соболенко.

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