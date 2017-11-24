Матч Шараповой стал лучшим в 2017 году

Матч российской теннисистки Марии Шараповой против румынки Симоны Халеп на US Open стал лучшим из серии Большого шлема в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча состоялась в августе и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Халеп была второй сеянной турнира. Шарапова в итоге сумела дойти до четвертого круга, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой. Победительницей US Open стала американка Слоан Стивенс.

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21 ноября полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой. Спортсменку подозревают в преступном сговоре с компанией Homestead, которая должна была построить элитный жилищный комплекс в городе Гургаон. В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако так и не началось.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, вышедшую в свет в сентябре.



