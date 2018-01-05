Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Гидо Пелью в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Дохе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Россиянин сделал 11 двойных ошибок, соперник — ни одной. Рублев пять раз взял подачу соперника и четырежды отдал свою.

В финале 20-летний москвич, занимающий 39-е место в рейтинге ATP сыграет с французом Гаэлем Монфисом (46). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря.

Рублев поборется за второй титул ATP в карьере. Первый он завоевал летом 2017 года в хорватском Загребе.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 1 миллион 286 тысяч долларов.

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