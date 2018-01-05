Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

Российская теннисиста Мария Шарапова проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Синяковой. Шарапова взяла один гейм на подаче соперницы и трижды проиграла свою. По подачам навылет россиянка уступила сопернице со счетом 1:10.

В финале 21-летняя Синякова сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп. В полуфинале румынская теннисистка обыграла свою соотечественницу Ирину Бегу со счетом 6:1, 6:4.

Шарапова до соревнований в Шэньчжэне занимала 59-е место в рейтинге WTA. Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 12-ю позицию.

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