Шарапова одержала первую победу в 2018 году

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне, обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 1 января и завершилась победой Шараповой со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минут.

Во втором круге турнира 30-летняя россиянка сыграет с американкой Элисон Риске. В своем матче следующая соперница Шараповой победила китаянку Ван Цян со счетом 7:5, 6:0.

На данный момент Шарапова занимает 59-е место в рейтинге WTA. Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 12-ю позицию. Первой ракеткой мира является румынка Симона Халеп.

В конце апреля 2017 года Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы она выпустила автобиографию, поступившую в продажу в сентябре.

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