Шарапова рассказала об изменениях в себе после дисквалификации за мельдоний

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об изменениях, которые она в себе ощутила за время 15-месячной дисквалификации. Слова 30-летней спортсменки приводит Sport Bild.

«Я всегда была сильным человеком. В период отстранения от тенниса, я поняла, что чувствовать себя плохо и одиноко — это нормальное состояние. До этого такого не было. Я иногда веду дневник, но в тот период мне было нелегко переносить мысли на бумагу. Окружающие говорили, что после всех этих сложностей я выросла как личность», — сказала Шарапова.

Материалы по теме Стоны снова в моде Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона

Россиянка также заявила о намерении принять участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

24 ноября матч Шараповой с румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) был признан лучшим в 2017 году. Вернувшаяся после дисквалификации за употребление мельдония россиянка победила вторую ракетку мира со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!