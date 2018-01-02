Диктор исковеркал фамилию канадского теннисиста Шаповалова

Диктор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене не справился с фамилией канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Видео было опубликовано на странице Sarah Claire в Twitter.

«И сейчас на арену Патрика Рафтера выйдет теннисист из Канады, Денис Шапофарлововрв!», — сказал диктор.

Встреча 18-летнего канадца с 22-летним британцем Кайлом Эдмундом прошла во вторник, 2 января, и завершилась победой Эдмунда со счетом 6:7, 7:6, 6:4.

В феврале 2017 года, когда Шаповалов встречался с Эдмундом в Кубке Дэвиса, он со всей силы случайно запустил мяч в лицо главному арбитру. За это он был снят с матча и оштрафован на семь тысяч долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!