Надаль проиграл 18-летнему канадцу Денису Шаповалову

Испанец Рафаэль Надаль проиграл канадцу Денису Шаповалову в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Испании, посеянный на соревнованиях под первым номером, проиграл 18-летнему спортсмену, получившему на турнир wild card (специальное приглашение), в трех сетах: 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Шаповалов занимает в рейтинге ATP 143-е место, Надаль располагается на второй строчке.

В четвертьфинале Шаповалов встретится с французом Адрианом Маннарино. Игра пройдет в субботу, 12 августа. Турнир в Монреале завершится 14 августа.

Шаповалов родился в 1999 году в Тель-Авиве в семье Виктора и Тессы Шаповаловых, выходцев из СССР. Когда ему было девять месяцев, семья переехала в Канаду.