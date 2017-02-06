Теннисист Шаповалов прокомментировал инцидент с нанесением травмы судье

Канадский теннисист Денис Шаповалов, занимающий 234-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), извинился за нанесение травмы главному арбитру в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса со сборной Великобритании. Слова 17-летнего спортсмена приводит Sportsnet.ca в понедельник, 6 февраля.

«Хочу извиниться перед всеми сотрудниками, кто работал на матче. Я уже поговорил с судьей лично и извинился перед ним. К счастью, он в порядке, но, конечно, с моей стороны это было недопустимое поведение. Мне очень стыдно и неловко. Чувствую себя ужасно из-за того, что подвел команду и страну. Могу пообещать, что это последний раз, когда я сделал нечто подобное», — сказал Шаповалов.

Ранее в тот же день теннисист, раздосадованный ошибкой, сильно ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо судье на вышке. Рефери была оказана помощь, после чего он объявил о завершении матча и победе сборной Великобритании.

На момент инцидента 22-летний Эдмунд (47-я ракетка мира) выигрывал у Шаповалова со счетом 6:3, 6:4, 2:1 (с брейком). Это был пятый решающий матч противостояния Канады и Великобритании, проходившего в Оттаве с 3 по 5 февраля.