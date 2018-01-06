Вратарь перепутал мяч с головой одноклубника

Вратарь английского футбольного клуба «Вест Хэм» Адриан Сан Мигель во время матча 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» перепутал мяч с головой одноклубника. Фото появилось в Twitter-аккаунте команды.

Во время одного из игровых моментов в штрафную «Вест Хэма» была направлена навесная подача. Адриан, выйдя на перехват, пытался забрать мяч, однако вместо этого схватил партнера по команде, полузащитника Шейху Куяте, за голову.

— West Ham United (@WestHamUtd) 04 января 2018, 23:30

После игры Адриан рассказал в Twitter, что просто хотел вправить ему шею.

— Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) 04 января 2018, 23:37

«Если вы смотрели сегодняшний матч: секундой ранее у меня в руках был мяч, но Шейху нужно было ввернуть шею, и я постарался помочь. Очень жаль, что мне приходится выполнять две работы: спасать ворота и помогать одноклубникам», — написал голкипер.

Встреча завершилась вничью — 1:1.

После 22 туров АПЛ «Вест Хэм» занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. «Тоттенхэм» расположился на пятом месте с 41 очком.

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