Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения ВВС США российских Су-30

Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве «около Балтийского региона» 23 ноября и 13 декабря прошлого года.

На видео запечатлены самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которые летели рядом с российскими Су-30 13 декабря 2017 года, отмечается в размещенном под роликом комментарии. На кадрах также видно сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года.

Сопровождение объясняется отсутствием заранее согласованных планов полета российской авиации. В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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