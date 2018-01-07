Лыжник из Казахстана не понял вопрос на английском и ответил матом

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Казахстанский лыжник Алексей Полторанин нецензурно выругался, комментируя свою победу в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», проходящего в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Полторанин не понял вопрос, заданный на английском, и ответил: «*****, вы говорите слишком быстро. Я не понимаю». После этого лыжник и корреспондент рассмеялись, а интервью завершилось.

Гонка прошла в субботу, 6 января. Победитель показал время 38 минут 40,3 секунды. Вторым финишировал россиянин Андрей Ларьков, проигравший Полторанину 0,4 секунды. Третьим стал канадец Алекс Харви.

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