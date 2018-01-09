Нелепые движения начинающего спортсмена озадачили соцсети

Brown Cardigan / Facebook

Необычная тренировка с гантелями попала на видео и озадачила пользователей соцсетей. На ролик, опубликованный в сообществе Brown Cardigan в Facebook, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как молодой человек в джинсах и футболке яростно тренируется перед зеркалом. Судя по всему, он пытается выполнить упражнение разгибание рук с гантелью из-за головы, однако при этом двигается всем телом.

Зрители заметили, что парень, скорее всего, первый раз отправился в тренажерный зал и восхитились его упорством. Судя по тому, что он тяжело дышит — упражнения даются ему нелегко.

Где именно было снято видео и кто на нем изображен, неизвестно, однако многие пользователи шутливо отмечают на нем своих знакомых.

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