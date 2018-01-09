Россия
 
Последние новости
Пенсионный фонд начал отказывать россиянам в пенсии по старости
Грабительница напугала таксиста голой грудью
Назван самый богатый человек в истории
Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели
Спецоперацию американского спецназа в Афганистане показали на видео
Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выйдет на свободу
В сети влюбились в порнозависимую американку

Бывший амурский губернатор стал европейцем за 650 тысяч евро

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Коротков
Леонид Коротков

Бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков купил гражданство Мальты за 650 тысяч евро. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Malta Today.

Издание ошибочно называет Короткова членом фракции КПРФ и бывшим главой Амурской области «в Сибири»: экс-губернатор дальневосточного региона был исключен из партии в 1999 году «за недостаточно активную деятельность в Думе».

Пост губернатора Коротков занимал с 2000 по 2007 год. С должности был снят указом президента Владимира Путина «в связи с утратой доверия», поводом для которого стало возбужденное против него уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.

Список из двух тысяч человек, которым вручили паспорт государства Евросоюза в 2016 году, был обнародован правительством Мальты. По данным Malta Today, большинство иностранцев — выходцы из России и других стран Восточной Европы. Они смогли получить гражданство через программу индивидуальных инвесторов, которая подразумевает плату в размере 650 тысяч евро, а также 150 тысяч евро на государственные облигации или покупку недвижимости дороже 350 тысяч евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian nationals dominate list of global rich who are now ‘Maltese’
Путин дал оценку работе губернаторов
Губернатор Ленобласти признался в тайном сборе досье на коллег
Тюменского губернатора заподозрили в побеге с места дорожной аварии
Калининградский губернатор сослался на кочан в разговоре о соцвыплатах
Другие материалы рубрики
Россия00:17Сегодня

«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»

Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
19:29Сегодня

Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выйдет на свободу

19:04Сегодня

ОМОН разогнал несколько тысяч мигрантов в Томске

17:43Сегодня

Цыгане три года продержали в рабстве украинского инвалида-пенсионера

Россия00:03 6 января

«Старики, идите отсюда. Мы вас лопатами забьем!»

Дед в одиночку борется с беспределом чиновников и просит Путина купить ему гроб
15:17Сегодня

Управляющий ЖКХ сыграл в лотерею за счет должника и потерпел фиаско

12:10Сегодня

Песков отказался комментировать происхождение денег в фонде кандидата Путина

13:47Сегодня

Россиянин изрезал собутыльнику голову штангенциркулем

Россия00:0026 ноября 2017

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
13:21Сегодня

Осужденный за избиение омоновец дал показания о побоях в колонии и был забит

12:32 6 января

Первый в России кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K открылся в Москве

02:06Сегодня

Чиновников решили стимулировать премиями и угрозой безработицы

Россия
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
«Старики, идите отсюда. Мы вас лопатами забьем!»
Дед в одиночку борется с беспределом чиновников и просит Путина купить ему гроб
Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выйдет на свободу
ОМОН разогнал несколько тысяч мигрантов в Томске
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
Управляющий ЖКХ сыграл в лотерею за счет должника и потерпел фиаско
Бывший амурский губернатор стал европейцем за 650 тысяч евро
Все материалы
Мир
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Палача из ИГ задержали и отпустили за взятку в Ираке
Спецоперацию американского спецназа в Афганистане показали на видео
В России нашли виновных в атаке на базы в Сирии
Белые рабыни
Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Трамп, наркотики и джихад
Чем жил мир в 2017 году
Американцы провели разведку возле Сочи и Крыма
Все материалы
Бывший СССР
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
В Киргизии задумали обязать чиновников носить белые колпаки
«Мы устали, мы никому не нужны»
В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
Бывшего министра здравоохранения Крыма обвинили в госизмене и арестовали
Акция украинских радикалов «против ФСБ» продержалась всего несколько часов
Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Американский эсминец с ракетами Tomahawk пришел в Одессу
Все материалы
Экономика
Плохо кончили
Бывшая летчица люфтваффе основала секс-империю, но проиграла интернету
Назван самый богатый человек в истории
Китаянка заработала два миллиарда долларов за четыре дня
Инфляция в Венесуэле разогналась до 2600 процентов
Безумие эксперта
В новом году экономисты ждут апокалипсис и закат Европы
Перегнали Америку
Россия вырастила рекордный урожай и не знает, что с ним делать
Россиян оставили без жилья экономкласса
Все материалы
Силовые структуры
Тоже люди
Что бывает, когда у преступников просыпается совесть
Тельман ИсмаиловРежим ожидания
Шакро Молодой, полковник Захарченко и банда GTA: главные приговоры 2018 года
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Кубанец принял бабушку за ведьму и убил ее
Чеченский школьник убил семилетнего брата выстрелом в голову
Краснодарец пострелял из пулемета на балконе и встретил Новый год с огоньком
В Тюмени поймали предполагаемого поджигателя многоэтажки
Все материалы
Наука и техника
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Нам не светит
Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Названа причина потери секретного американского спутника
Батарея iPhone сожгла магазин Apple
Найдена неожиданная опасность болеутоляющего
Назван способ быстро сбросить вес
Ученые нашли путь в четвертое измерение
Все материалы
Спорт
«Если хочу жить, то из больницы надо бежать»
Она выиграла чемпионат мира, но в 20 лет стала инвалидом
«Барселона» осталась без денег
Кулачный год
Джошуа, Головкин, Ломаченко: что ждет любителей бокса в 2018-м
Международная федерация проигнорировала российских легкоатлетов
Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели
Роналду резко подешевел
24-летний российский футболист погиб под колесами поезда
Все материалы
Культура
Признаки жизни
Сексапильные официантки и рэп-баттл в довлатовском заповеднике
Смерть Сталина и эпичный Спилберг
Что однозначно стоит посмотреть в 2018 году
Леди и оставшиеся джентльмены
Черное платье против насильников: в Голливуде вручили премии «Золотой глобус»
Фанаты Ланы Дель Рей закидали Radiohead эмодзи-какашками
Дэвиду Линчу разрешат снять четвертый сезон «Твин Пикс» и что угодно
Музыкант наблюдал за звездами, упал со смотровой площадки и умер в 36 лет
Порнозвезда Оливия Нова умерла в 20 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
«Их души будут спасены»
Аноним обещал самоубийцам киберпанк-рай, но испугался последствий
В сети влюбились в порнозависимую американку
Москвичей массово забросило в океан
Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб
Полицейских заставили слушать «Нафиг полицию» на повторе
Все материалы
Ценности
Владислав Барихин«Клиенты вопят, но недолго»
Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы
Худоба модели в свитере с надписью «нехудая» возмутила сеть
Британский модельер показала модель с флагом Евросоюза на заду
Пони пустили на шлепанцы
Знаменитости начали отказываться от работы с H&M из-за расистской рекламы
Создан робот для лентяев
H&M обвинили в расизме из-за «самой крутой обезьянки в джунглях»
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
В Австралии туристы нашли чужой порошок, употребили его и попали в больницу
Все материалы
Из жизни
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Униженные и оскорбленные
Человечеству понадобился год, чтобы научиться обижаться буквально на все
Мода на отбеливание пенисов обеспокоила власти Таиланда
Отдавшую волосы раковым больным британку наказали в школе
Пятилетним детям дали покурить в честь праздника
Нелепые движения начинающего спортсмена озадачили соцсети
Все материалы
Поездить и умереть
Главные премьеры 2017 года, на которых мы обязаны прокатиться в 2018-м
Главные автомобильные сокровища года
Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м
Необычные автомобильные носы
Самые странные носовые обтекатели в Формуле-1
Автомобили как пароходы
Лодки на колесах: от советских до «иномарок»
Раскрыт дизайн кроссовера Audi Q8
20-летний «шестисотый» оценили дороже нового Mercedes-AMG S 63
Hyundai подтвердила работу над конкурентом Ferrari и Porsche
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Все материалы