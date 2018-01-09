Бывший амурский губернатор стал европейцем за 650 тысяч евро

Бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков купил гражданство Мальты за 650 тысяч евро. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Malta Today.

Издание ошибочно называет Короткова членом фракции КПРФ и бывшим главой Амурской области «в Сибири»: экс-губернатор дальневосточного региона был исключен из партии в 1999 году «за недостаточно активную деятельность в Думе».

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Пост губернатора Коротков занимал с 2000 по 2007 год. С должности был снят указом президента Владимира Путина «в связи с утратой доверия», поводом для которого стало возбужденное против него уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.

Список из двух тысяч человек, которым вручили паспорт государства Евросоюза в 2016 году, был обнародован правительством Мальты. По данным Malta Today, большинство иностранцев — выходцы из России и других стран Восточной Европы. Они смогли получить гражданство через программу индивидуальных инвесторов, которая подразумевает плату в размере 650 тысяч евро, а также 150 тысяч евро на государственные облигации или покупку недвижимости дороже 350 тысяч евро.

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