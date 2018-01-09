Россиянин изрезал собутыльнику голову штангенциркулем

Житель Мурманска напал на собутыльника со штангенциркулем. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД во вторник, 9 января.

Как стало известно, двое мужчин выпивали и в какой-то момент поссорились. В результате один из них схватил штангенциркуль и начал бить собутыльника.

Потерпевшего госпитализировали, у него колото-резаная рана в области темени и резаная рана носа. «Врачи квалифицировали травмы как причинившие легкий вред здоровью», — отметили в полиции.

Причины конфликта не уточняются. Дебошира задержали после опроса пострадавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что его фигурант — ранее не судимый местный житель 48 лет — отпущен под подписку о невыезде.

26 декабря 2017 года сообщалось о жителе Барнаула, который предстанет перед судом за нападение с топором на человека. Это произошло после спора о творчестве Толкина, в частности, об использовании героями его произведений боевых топоров. Мужчина нанес оппоненту несколько ударов, испугался вида крови и убежал домой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!