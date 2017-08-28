В Тульской области мужчина зарубил приятеля саперной лопатой за плохой ремонт

В тульском городе Узловая задержали местного 24-летнего жителя, который пытался зарубить саперной лопатой своего знакомого за сделанный им некачественный ремонт. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Он взят под стражу.

По версии следствия, 24 августа обвиняемый, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 42-летним знакомым, который, по его мнению, плохо отремонтировал квартиру его родственницы. В ходе ссоры молодой человек ударил потерпевшего саперной лопатой в голову, причинив открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом черепа, а потом сбежал.

Благодаря своевременной госпитализации в больницу мужчину удалось спасти.

12 августа сообщалось о задержании в Москве 19-летнего молодого человека по подозрению в убийстве бабушки и попытке зарезать дядю. Преступление было совершено в одной из квартир на проспекте Буденного во время семейной ссоры. Пьяный юноша несколько раз ударил родственницу кухонным ножом в грудь и живот. За нее вступился ее 28-летний сын — родной дядя подозреваемого и тоже был ранен.