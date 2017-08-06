Подвыпивший безработный обстрелял военнослужащих в Петербурге

Безработный петербуржец открыл огонь из охотничьего карабина по военнослужащим из войсковой части, расположенной неподалеку от Рябовского шоссе, пишет «Фонтанка».

По информации газеты, нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов в сторону двух военнослужащих, после чего был обезоружен и задержан сотрудниками Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Помимо этого, петербуржцу грозит дело о незаконном хранении оружия. В его гараже полицейские нашли несколько гильз, модернизированный минометный прицел, непригодный для стрельбы пулемет и некое самодельное взрывное устройство, которое сейчас проверяют эксперты.

3 августа сообщалось о массовой драке с поножовщиной в воинской части в поселке Елань Свердловской области. По данным Ura.ru, конфликт между военнослужащими разгорелся после употребления спиртного. По неофициальным данным, пострадали 14 контрактников. В Центральном военном округе признали факт драки, но опровергли сведения о применении ножей. Возбужден ряд уголовных дел, начато расследование произошедшего.