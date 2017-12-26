Сибиряк напал с топором на случайного знакомого после спора о Толкиене

Житель Барнаула предстанет перед судом за нападение с топором на случайного знакомого, с которым они поспорили о творчестве Толкиена. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

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В сентябре обвиняемый познакомился на улице с компанией молодых людей, и те пригласили его выпить с ними в гаражном боксе. Между ними возник спор об использовании героями Толкиена древнего оружия, в частности, боевых топоров.

Гость стал вести себя агрессивно, и хозяин гаража выставил его на улицу. Обиженный барнаулец сходил домой за обычным топором, вернулся к собутыльникам и напал на первого попавшегося.

«Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов по разным частям тела, испугался вида крови и убежал домой, где впоследствии и был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении прокуратуры.

14 декабря житель Воронежа устроил пробежку по городу с топором в руках, разбил витрину магазина, вломился во двор чужого дома и умер после задержания. По одной из версий, у него была белая горячка.

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