Северная Корея отправит спортсменов на Игры в Пхенчхан

Власти Северной Кореи объявили о готовности отправить делегацию из высокопоставленных чиновников, спортсменов и группы поддержки на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщает Reuters.

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Председатель Комитета КНДР по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон встретился с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном. Они договорились, что Пхеньян отправит своих спортсменов на игры в Южную Корею.

Южнокорейская сторона также инициировала провести в феврале военные переговоры о ситуации на Корейском полуострове и организовать мероприятия по воссоединению членов семей.

Чо Мён Гюн рассказал журналистам, что предложил спортсменам двух стран пройти вместе во время парада в честь открытия Олимпиады.

Переговоры КНДР и Южной Кореи на высоком уровне прошли впервые с декабря 2015 года. Формально страны находятся в состоянии войны со времен вооруженного конфликта 1950-1953 годов. Противостояние завершилось соглашением о перемирии. В марте 2013 года власти КНДР расторгли соглашение о ненападении с Южной Кореей, а также объявили, что в одностороннем порядке выходят из соглашения о перемирии.

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