Трамп выдвинул условие для переговоров с лидером Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также обозначил условие, при которых такой диалог мог бы состояться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы провел переговоры (с Ким Чен Ыном). У меня нет никаких проблем с этим», — заявил Трамп.

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Отвечая на вопрос, означают ли эти слова, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий, Трамп ответил отрицательно: «Это совсем не то, что я сказал».

«Ким Чен Ын знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что поддерживает переговоры Южной Кореи и КНДР, а также не исключил, что в подходящее время США могли бы принять участие в этом процессе.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

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