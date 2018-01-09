Управляющий ЖКХ сыграл в лотерею за счет должника и потерпел фиаско

Управляющий предприятием ЖКХ в поселке Вершина Теи (Хакасия) Александр Николаюк купил лотерейные билеты за счет должника, чтобы погасить его долг, но выиграл только половину потраченной суммы, сообщает «Интерфакс».

Из 100 билетов выигрышными оказались 48 — сумма составила 5035 рублей, говорится в официальном сообщении Николаюка в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Всего же конкурсный управляющий потратил на билеты 10 тысяч рублей: по его словам, расчет по обязательствам должника был возможен только «благодаря чуду». Планировалось, что выигранные деньги перейдут на счет задолжавшего клиента.

«Прожитые 52 дня в ожидании Чуда были насыщены событиями с разной окраской, но в основном все было замечательно. Но были лица, которым в силу своего служебного положения верить в Чудо устав не позволяет», — посетовал Николаюк. Он пояснил, что с жалобами на него в его «родное СРО» (саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» — прим. «Ленты.ру»») обратились ФНС и прокуратура.

Отмечается, что с мая 2016 года «Управляющая компания» находится в стадии банкротства. Задолженность предприятия приблизилась к 80 миллионам рублей.

В июле прошлого года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России достиг 1,34 триллиона рублей. Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов рублей.

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