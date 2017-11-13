Глава предприятия ЖКХ пообещал кредиторам рассчитаться выигрышем в лотерею

Руководитель погрязшего в долгах предприятия ЖКХ хакасского поселка Вершина Тёи купил 100 лотерейных билетов. Он официально уведомил кредиторов, что потратил на это 10 тысяч рублей, а весь возможный выигрыш будет распределен между ними согласно очередности. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает «Интерфакс».

Официальное сообщение об участии в розыгрыше новогоднего тиража одной из национальных лотерей, размещено в федеральном реестре сведений о банкротстве. «Мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду», — цитирует «Интерфакс» заявление руководителя. По его словам, лотерея — это шанс, хотя и призрачный. И возможно, что 1 января 2018 года «нам повезет», резюмировал он.

Социально-экономическая обстановка в поселке Вершина Тёи ухудшилась в 2013 году, когда было остановлено градообразующее предприятие Тёйский рудник. На начало 2017 года долги муниципального предприятия ЖКХ превысили 37 миллионов рублей. При этом выручка за 2016 год составила 28,8 миллиона рублей, а чистый убыток — 32,9 миллиона рублей.

В июле министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью «Российской газете» рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 триллиона рублей.

Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов рублей. Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.

По словам министра, в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании. Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.



