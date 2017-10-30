Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ

Отстранение управляющих компаний (УК) от сборов платежей за жилищно-коммунальные услуги избавит рынок от недобросовестных игроков, нацеленных на «прокрутку» чужих денег. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает РИА Новости.

Главным изменением для потребителей, по его словам, должно стать повышение клиентоориентированности УК. Чиновник добавил, что власти рассчитывают на снижение задолженности населения за услуги ЖКХ после того, как платежи пойдут напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя посредников. «За счет сокращения уровня задолженности, мы рассчитываем, что в отрасли должно вырасти качество услуг», — сказал Мень.

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Министр подчеркнул, что данное нововведение не должно отразиться на доходах добросовестных компаний. «После вступления нормы в силу с рынка уйдут именно те компании, которые не выполняли своих прямых обязанностей по управлению многоквартирным домом, вместо этого они получали проценты, не переводя в срок средства жителей в ресурсоснабжающие компании и тем самым накапливая долги», — пояснил он.

Минстрой разработал законопроект, предусматривающий прямую оплату поставщикам услуг за воду и тепло, минуя управляющие компании. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию. В настоящее время общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги превысила триллион рублей.