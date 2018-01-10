Американский генерал нашел «Игру престолов» на карте мира

Командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер сравнил возможный конфликт на Корейском полуострове с сериалом «Игра престолов». Его слова передает портал Military.com.

Подобную параллель генерал провел, выступая с речью на действующей военной базе США на Ближнем Востоке. Он предупредил американских военных о последствиях военного конфликта на полуострове: «Это было бы что-то в духе "Игры престолов", пострадало бы множество людей. Я могу ошибаться, но это очень сложная проблема».

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Генерал отметил суровый климат Кореи с ее гористой местностью и перепадами температур: «Летом жарко, зимой холодно. Там холмы, узкие перевалы, очень сложно». Это, по его словам, делает подготовку морпехов довольно сложной с физической точки зрения.

«Сообщается, что у Северной Кореи есть ракеты и артиллерия, которые направлены на союзников США в Сеуле. В районе Большого Сеула проживают около 30 миллионов человек», — заявил он, добавив, что военный конфликт не обойдется без бомбардировки южнокорейской столицы.

В поездке генерал также напомнил солдатам о том, что Министерство обороны США считает главными угрозами Россию, Северную Корею, Иран, Китай и экстремистские движения. Он отметил, что из четырех стран КНДР — единственная — обладает и возможностью и поводом для агрессивных действий.

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