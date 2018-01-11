Украина устроила распродажу свиней

В 2017 году Украина вдвое увеличила валютную выручку от экспорта свиней в сравнении с аналогичным показателем 2016 года. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Свиноводы Украины».

Выручка от экспорта свежей и охлажденной свинины по итогам 2017 года составила 10,5 миллиона долларов. В натуральном выражении экспорт свинины вырос на 56 процентов и составил 4,9 тысячи тонн. При этом импорт свинины в натуральном выражении составил 5,6 тысячи тонн на сумму 9,96 миллиона долларов.

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Украинские свиньи в стоимостном выражении оказались дороже импортных, сальдо по рынку свинины составило 0,56 миллиона долларов. «По результатам 2017 года, согласно данным Государственной фискальной службы Украины экспорт свинины в денежном эквиваленте превысил ее импорт на 0,56 миллиона долларов, а живых животных — на 0,15 миллиона долларов», — говорится в сообщении ассоциации.

Благодаря высокой цене украинские свиноводы смогли перекрыть расходы на закупку чистопородных и гибридных свиней из-за рубежа благодаря собственным поставкам. В 2016 году экспорт свиней с Украины рухнул в 8,5 раза и составил 3,2 тысячи тонн, в денежном выражении за 2016 год экспорт свинины упал еще сильнее — в 10,7 раза.

Депутат Верховной Рады, руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 9 января сообщил, что цена сала на Украине приблизилась к рекордному уровню.

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