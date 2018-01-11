Украину уличили в подражании сирийским боевикам

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которая будет подана Киевом как «акция крымско-татарского сопротивления». Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

По словам парламентария, он получил эту информацию от крымских татар, живущих на Украине. «В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум», — добавил Бальбек.

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Он отметил, что диверсия будет похожа на беспилотную атаку российской авиабазы Хмеймим в Сирии, которая произошла в начале января. «Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон" (разведывательный самолет ВМС США — прим. «Ленты.ру»), который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — указал парламентарий.

Бальбек также призвал «не закрывать глаза» на полеты «Посейдонов». «Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон"», — заключил он.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военные источники сообщала, что к атаке причастна группировка сирийских повстанцев «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России). По данным издания, схожие беспилотники применялись и при минометном обстреле Хмеймима вечером 31 декабря 2017 года.

Позже газета «Известия» со ссылкой на сирийское Минобороны и источник в российских военно-дипломатических кругах сообщила, что ответственность за нападение на российские военные объекты в Сирии лежит на террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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