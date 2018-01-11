Саудиты позарились на компанию бен Ладена

Власти Саудовской Аравии возьмут под управленческий контроль Saudi Binladin Group, которую возглавлял брат Усамы бен Ладена Бакр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также обсуждается возможность передачи Эр-Рияду некоторых активов строительной компании. Сам Бакр бен Ладен и некоторые члены его семьи в конце прошлого года были задержаны в рамках развернувшейся в Саудовской Аравии масштабной антикоррупционной кампании. После власти страны сформировали специальный комитет, который осуществляет наблюдение за деятельностью компании.

Saudi Binladin Group в последние годы столкнулась с финансовыми проблемами из-за спада в строительной отрасли. Кроме того, компании временно было отказано в участии в государственных тендерах после падения в 2015 году башенного крана на мечеть в Мекке, в результате чего погибли 107 человек.

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Власти королевства проявляют интерес к компании в связи с планами по диверсификации экономики страны и реализации проектов не только в нефтяной сфере, но и в строительстве, промышленности, туризме. По словам источников, власти пытаются договориться с семьей бен Ладена о возврате 100 миллиардов долларов государственных средств, которыми задержанные, предположительно, завладели. В рамках переговоров также обсуждается дальнейшая судьба Бакра бен Ладена.

В рамках переговоров о будущем компании обсуждается возможность передачи некоторых активов Saudi Binladin Group государству. Кроме того, обсуждается списание королевству долга — Эр-Рияд оказался должен компании порядка 30 миллиардов долларов после периода низких цен на нефть, отмечает агентство.

В Saudi Binladin Group, Минфине и правительстве королевства на запросы журналистов агентства не ответили.

Усама бен Ладен возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он был ликвидирован в 2011 году в Пакистане в ходе военной операции американского спецназа. Как отмечает Reuters, к компании Saudi Binladin Group террорист номер 1 отношения к ней не имел.

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