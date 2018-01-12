Украинский депутат пожаловался ветеранам АТО на белорусов с георгиевской лентой

Депутат совета Ивано-Франковской области Украины обнаружил на лобовом стекле автомобиля с туристами из Белоруссии георгиевскую ленту и потребовал ее снять. Об этом сообщает сообщает «Курс».

Андрей Марыйчин наткнулся на машину с символом 10 января. Народный избранник потребовал от пятерых белорусов снять ленту, однако те отказались. Тогда он призвал на помощь полицию и знакомых ветеранов АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса), а также снял с машины номера, чтобы гости из соседней страны не смогли уехать.

Прибывшие на место правоохранители сообщили белорусам о законодательном запрете на георгиевскую ленту на Украине, действующем в стране с 2017 года. По постановлению полиции судья местного суда принял решение о максимальном штрафе для нарушителей — их обязали выплатить 2550 гривен (более 5 тысяч рублей).

«Перед приездом полиции приехали наши ребята-атошники, человек 20, так что теперь белорусы надолго запомнят, какую символику здесь можно использовать. Суд и полиция — это было для них уже как помилование», — похвастался Марыйчин.

Закон, запрещающий использование на Украине георгиевской (гвардейской) ленты, был принят Верховной Радой 16 мая 2017-го и вступил в силу с 15 июня. Публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.

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