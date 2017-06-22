На Украине выписали первый штраф за ношение георгиевской ленты

Украинские полицейские выписали первый в республике штраф за использование георгиевской ленточки. Запрещенный символ стражи порядка изъяли у жительницы Днепропетровска (переименован в Днепр) во время мероприятия по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает портал «Факты и комментарии».

В отношении нарушительницы был составлен протокол по статье 173-3 Кодекса Украины по административным правонарушения («Изготовление и пропаганда георгиевской ленты»). Сумма взыскания не уточняется.

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Закон, запрещающий использование в стране георгиевской (гвардейской) ленты, был принят Верховной Радой Украины 16 мая и вступил в силу с 15 июня. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. Сумма взыскания составляет от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2,5 тысячи гривен; примерно от двух до шести тысяч рублей по текущему курсу). При повторном нарушении штраф возрастает (от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов) или же гражданину может грозить административный арест на срок до 15 суток.

Спикер Рады Андрей Парубий пояснял, что законопроект был внесен на рассмотрение парламента из-за столкновений, произошедших 9 мая в ряде городов Украины между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы (Киев официально именует праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне — прим. «Ленты.ру»).

День памяти и скорби (на Украине — День скорби и чествования памяти жертв войны) ежегодно отмечается 22 июня. Тогда в 1941 году войска фашистской Германии вторглись на территорию Советского Союза, положив тем самым начало Великой Отечественной войне.