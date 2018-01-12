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Украинский премьер объяснил свое назначение на должность «Божьей волей»

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что его назначение на эту должность является «Божьей волей». Об этом он рассказал грузинской версии журнала Forbes, интервью на русском языке публикует Depo.ua.

Интервьюер спросил Гройсмана, что для него значит быть премьер-министром Украины. «Прежде всего надо понимать, что это воля Божья. Для меня воля Божья — быть в этом конкретном месте и в это конкретное время», — ответил он.

«Есть две важные вещи, которые нужно подчеркнуть: портфель главы правительства — большая ответственность, и в то же время — большая возможность изменить страну к лучшему», — добавил Гройсман.

«Любая власть дается с рычагом, а этот рычаг можно использовать по-разному. Некоторые могут использовать его в благих целях, а другие — злоупотреблять им. Я такой человек, который стремится создавать что-то. И я хочу, чтобы Украина заняла то место, которое она заслуживает. Я хочу, чтобы она стала страной с сильной демократией и сильной экономикой. Я верю, что мы должны положить конец этому десятилетию упущенных возможностей», — заключил политик.

Гройсман был назначен премьер-министром Украины в апреле 2016 года. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.

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