Украинский премьер объяснил свое назначение на должность «Божьей волей»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что его назначение на эту должность является «Божьей волей». Об этом он рассказал грузинской версии журнала Forbes, интервью на русском языке публикует Depo.ua.

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Интервьюер спросил Гройсмана, что для него значит быть премьер-министром Украины. «Прежде всего надо понимать, что это воля Божья. Для меня воля Божья — быть в этом конкретном месте и в это конкретное время», — ответил он.

«Есть две важные вещи, которые нужно подчеркнуть: портфель главы правительства — большая ответственность, и в то же время — большая возможность изменить страну к лучшему», — добавил Гройсман.

«Любая власть дается с рычагом, а этот рычаг можно использовать по-разному. Некоторые могут использовать его в благих целях, а другие — злоупотреблять им. Я такой человек, который стремится создавать что-то. И я хочу, чтобы Украина заняла то место, которое она заслуживает. Я хочу, чтобы она стала страной с сильной демократией и сильной экономикой. Я верю, что мы должны положить конец этому десятилетию упущенных возможностей», — заключил политик.

Гройсман был назначен премьер-министром Украины в апреле 2016 года. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.

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