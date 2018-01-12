Россия завоевала бронзовые медали на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За команду выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Они преодолели дистанцию 4 по 7,5 километров за 1 час 13 минут 11,1 секунды (ни одного штрафного круга, четыре дополнительных патрона). Россияне уступили завоевавшим золото норвежцам 53,4 секунды. Второе место заняла команда Франции (плюс 24,9 секунды).

Эта награда стала второй для российских биатлонистов в текущем сезоне Кубка мира. 16 декабря Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе во французском Анси

В субботу состоится женская эстафетная гонка. Этап в Рупольдинге — пятый в сезоне, он завершится в воскресенье, 14 января.

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