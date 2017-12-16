Шипулин вырвал бронзу у соотечественника на Кубке мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в субботу, 16 декабря. Победу на дистанции в 12,5 километров одержал норвежец Йоханнес Бе (32.52,7; ноль промахов), вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 1.01,4; два промаха).

Россиянин Александр Логинов, стартовавший 18-м, занял четвертое место. Антон Бабиков стал 23-м, Евгений Гараничев — 24-м, Матвей Елисеев — 25-м.

30-летний Шипулин принес сборной России первую медаль на этапах Кубка мира в 18 гонках текущего сезона. Он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2017 года в эстафете 4 по 7,5 километров, также на счету спортсмена бронза Ванкувера-2010 в эстафете.

Этап в Анси — третий в сезоне-2017/2018. Он завершится 17 декабря.

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