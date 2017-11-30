Россиянин вошел в пятерку лучших на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков занял пятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в четверг, 30 ноября. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, прошедший 20-километровую дистанцию за 53 минуты 24,5 секунды (0 промахов). Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, уступивший победителю 2 минуты 1 секунду (0 промахов). Его соотечественник отстал Мартен Фуркад, ставший третьим, отстал на 2 минуты 14 секунд (2 промаха).

Лучшим из россиян стал Бабиков (+2 минуты 20,7 секунды, 0 промахов). Он стал первым отечественным биатлонистом, сумевшим попасть в пятерку лучших в новом сезоне Кубка мира.

29 ноября российские биатлонистки не сумели завоевать медалей в индивидуальной гонке. Победу одержала Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая 27-е место.

Этап в Эстерсунде — первый в сезоне-2017/2018. Он завершится 3 декабря.