Россияне заняли восьмое место в первой гонке Кубка мира по биатлону

Россияне Виктория Сливко и Матвей Елисеев заняли восьмое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в воскресенье, 26 ноября. Победу одержали Лиза Хаузер и Симон Эдер из Австрии, которые преодолели дистанцию за 36 минут 17 секунд, использовав два дополнительных патрона. Вторыми к финишу пришли немцы Ванесса Хинц и Эрик Лессер (36 минут 33,5 секунды, девять дополнительных патронов). Третьими стали представители Казахстана Галина Вишневская и Максим Браун (36 минут, 49,7 секунды, пять дополнительных патронов).

Сливко и Елисеев прошли дистанцию за 37 минут 24,8 секунды и использовали восемь дополнительных патронов.

Супермикст стал первой гонкой в сезоне-2017/2018. Также на этапе в Эстерсунде пройдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования. Он завершится 3 декабря.

21 ноября Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил не включать этап в России в расписание Кубка мира-2018/2019. Этап должен был пройти в Тюмени.