Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе заявил, что мировое спортивное сообщество должно оказать поддержку чистым российским спортсменам, пострадавшим от обвинений в применении допинга. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я не понимаю, как такое возможно, что обвинения направляются в адрес только одной страны, при этом претензии предъявляются ко всем спортсменам», — добавил Мазе.

Тренер отметил, что даже те, кто принимал запрещенные препараты, имеют право на второй шанс. «Все ошибаются. Нельзя клеймить людей, ведь они и так несут наказание. Но я не верю, что, например, Антон Шипулин принимал допинг», — сказал специалист.

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В декабре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило три десятка российских биатлонистов в применении запрещенных веществ. В марте 2017 года Россию лишили права проведения мирового первенства-2021 в Тюмени с формулировкой «из-за несоответствия страны кодексу WADA».

За лишение России права принимать международные соревнования выступали чешские спортсмены Габриэла Коукалова и Михал Шлезингер, а французский биатлонист Мартен Фуркад призвал наказать уличенных в допинге россиян.