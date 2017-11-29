Российские биатлонистки остались без медалей на этапе Кубка мира

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в сезоне-2017/18. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в среду, 29 ноября. 32-летняя белоруска прошла дистанцию в 15 километров за 42 минуты 57,4 секунды, не допустив ошибок в стрельбе.

Второе место заняла представительница Норвегии Сюнневе Сулемдал, отставшая от победительницы на 2,9 секунды. Третьей финишировала украинка Юлия Джима (+12,0 секунд). Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая 27-е место. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 33-й, Дарья Виролайнен — 48-й, Ольга Подчуфарова — 69-й, Татьяна Акимова — 80-й.

Стартовый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде и завершится 3 декабря.