Российского биатлониста посчитали достойным 54-го места

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал 54-е место российского биатлониста Антона Шипулина в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Я скажу так: он целеустремленно шел к этим результатам. В тренерском штабе есть люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта. Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить», — сказал Тихонов.

Олимпийский чемпион негативно высказался о подготовке российской сборной. «Задача тренера — сделать спортсмена грамотным, чтобы он по собственным ощущениям и самочувствию мог корректировать свою спортивную форму. А у нас из спортсменов сделали роботов», — отметил он.

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Тихонов 6 января уже критиковал российских биатлонистов. Он назвал результаты спортсменов позором и унынием.

16 декабря 2017-го Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.

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